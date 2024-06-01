Источник: вратарь «Ростова» Медведев может перейти в «Рубин», «Химки» или в «Урал»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев покинет клуб в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у голкипера появились выгодные предложения от казанского «Рубина», «Химок» и екатеринбургского «Урала». Сейчас вратарь выбирает свою будущую команду.

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2022 года, когда он перешёл в клуб из казанского «Рубина». Его действующее трудовое соглашение с южанами было рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 забитый мяч.

Напомним, «Ростов» завершил минувший сезон РПЛ на седьмом месте, набрав 43 очка в 30 матчах.