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«Это никуда не годится». Президент «Урала» Иванов раскритиковал нападающих своей команды

«Это никуда не годится». Президент «Урала» Иванов раскритиковал нападающих своей команды
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре команды в ответном переходном матче с «Акроном» (2:1), а также раскритиковал нападающих екатеринбуржцев.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили. У нас нет нападающих, которые бы забивали голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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