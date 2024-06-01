«Это никуда не годится». Президент «Урала» Иванов раскритиковал нападающих своей команды

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре команды в ответном переходном матче с «Акроном» (2:1), а также раскритиковал нападающих екатеринбуржцев.

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили. У нас нет нападающих, которые бы забивали голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.