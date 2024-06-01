Канищев: плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень РПЛ

Бывший футболист Александр Канищев после того, как «Урал» проиграл «Акрону» по сумме двух матчей и покинул РПЛ, прокомментировал тот факт, что минимум три клуба из Первой лиги примут участие в следующем сезоне чемпионата России.

«Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень РПЛ. Это не лучшее, что могло быть. Минус, что уже минимум три команды ФНЛ вышли. Они будут мальчиками для битья. Это ставит уровень чемпионата на ступень ниже. У наших лидеров и так было много проходных матчей. Это нехороший симптом», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.