Доннарумма оценил соперников Италии на групповом этапе Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уровень соперников национальной команды на групповом этапе Евро-2024.

«Группа тяжёлая, но и для остальных команд она также тяжела, потому что они знают, что им предстоит встреча с сильной сборной Италии. Мы мыслим поэтапно, мы должны подходить к каждому матчу так, как если бы это был финал. Нам нужно хорошо подготовиться, потому что все матчи будут сложными», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финал. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.