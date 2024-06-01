Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: вылет «Урала» — печальное событие для РПЛ. Надеюсь, вернутся в следующем году

Булыкин: вылет «Урала» — печальное событие для РПЛ. Надеюсь, вернутся в следующем году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Урала» по сумме двух матчей от «Акрона» и вылет команды в Первую лигу.

«Если смотреть на футболистов, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал. Но есть спортивный принцип, по которому команда, которая больше хочет, остаётся в РПЛ. В начале чемпионата шли на первых местах, но потом расслабились так, что не смогли собраться. Не знаю, почему так произошло. Вылет «Урала» — печальное событие для РПЛ. Надеюсь, что вернутся в следующем году», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Материалы по теме
Канищев: плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android