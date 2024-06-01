Булыкин: вылет «Урала» — печальное событие для РПЛ. Надеюсь, вернутся в следующем году

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Урала» по сумме двух матчей от «Акрона» и вылет команды в Первую лигу.

«Если смотреть на футболистов, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал. Но есть спортивный принцип, по которому команда, которая больше хочет, остаётся в РПЛ. В начале чемпионата шли на первых местах, но потом расслабились так, что не смогли собраться. Не знаю, почему так произошло. Вылет «Урала» — печальное событие для РПЛ. Надеюсь, что вернутся в следующем году», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.