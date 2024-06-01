«Низкий поклон всем причастным». Тренер «Акрона» Тедеев — о выходе команды в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о результате ответного переходного матча за право на выступление в РПЛ, в котором тольяттинцы уступили «Уралу» со счётом 1:2. Несмотря на это, «Акрон» по сумме двух переходных матчей смог обеспечить себе участие в РПЛ сезона-2024/2025.

«Беспокойно было и до матча. «Урал» – сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения. Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли ещё в первом тайме решить все вопросы.

Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции. Не боялись ли за счёт при 1:2? В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ»

Напомним, в первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» обыграл «Урал» со счётом 2:0. Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.