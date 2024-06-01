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«Низкий поклон всем причастным». Тренер «Акрона» Тедеев — о выходе команды в РПЛ

«Низкий поклон всем причастным». Тренер «Акрона» Тедеев — о выходе команды в РПЛ
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о результате ответного переходного матча за право на выступление в РПЛ, в котором тольяттинцы уступили «Уралу» со счётом 1:2. Несмотря на это, «Акрон» по сумме двух переходных матчей смог обеспечить себе участие в РПЛ сезона-2024/2025.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    

«Беспокойно было и до матча. «Урал» – сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения. Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли ещё в первом тайме решить все вопросы.

Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции. Не боялись ли за счёт при 1:2? В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ»

Напомним, в первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» обыграл «Урал» со счётом 2:0. Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.

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