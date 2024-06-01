Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/2025

«Пари Нижний Новгород» обыграл тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей) и стал участником РПЛ сезона-2024/2025. Ниже приведён список всех 16 команд, которые примут участие в РПЛ в следующем сезоне.
Список всех участников РПЛ сезона-2024/2025:
- «Акрон»;
- «Ахмат»;
- «Динамо» Махачкала;
- «Динамо» Москва;
- «Зенит»;
- «Краснодар»;
- «Крылья Советов»;
- «Локомотив»;
- «Оренбург»;
- «Пари Нижний Новгород»;
- «Ростов»;
- «Рубин»;
- «Спартак»;
- «Факел»;
- «Химки»
- ЦСКА.
По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.