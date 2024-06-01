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Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/2025

Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/2025
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«Пари Нижний Новгород» обыграл тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей) и стал участником РПЛ сезона-2024/2025. Ниже приведён список всех 16 команд, которые примут участие в РПЛ в следующем сезоне.

Список всех участников РПЛ сезона-2024/2025:

  1. «Акрон»;
  2. «Ахмат»;
  3. «Динамо» Махачкала;
  4. «Динамо» Москва;
  5. «Зенит»;
  6. «Краснодар»;
  7. «Крылья Советов»;
  8. «Локомотив»;
  9. «Оренбург»;
  10. «Пари Нижний Новгород»;
  11. «Ростов»;
  12. «Рубин»;
  13. «Спартак»;
  14. «Факел»;
  15. «Химки»
  16. ЦСКА.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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