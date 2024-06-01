Колосков: все надеялись, что «Урал» сохранит темп, который взяли в начале сезона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал вылет «Урала» в Мелбет Первую лигу. Напомним, екатеринбуржцы уступили «Акрону» в переходных матчах за право остаться в РПЛ со счётом 2:3 по сумме двух встреч.

«Неожиданный результат от «Урала». После первых пяти туров команда была в лидерах. Все надеялись, что команда сохранит темп, который взяли в начале сезона. Причину сейчас может назвать только Иванов или футболисты. Если Гончаренко смог подготовить команду так, что первые пять туров они были в лидерах, значит, это хороший тренер, но что случилось потом, надо разбираться не мне, а руководству клуба. Если правильно разберутся в причинах, то через год вернутся в РПЛ», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.