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Игрок «Балтики» Бистрович ожидает победы над «Зенитом» в Суперфинале Кубка России

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором калининградская команда сыграет с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Всё просто. Мы ожидаем победу. Всю неделю готовились к этому. Будет большой праздник футбола. Надеюсь, что мы покажем свой хороший футбол», — передает слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».