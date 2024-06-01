Кирилл Новиков: Тедеев вывел «Акрон» в РПЛ, что не получилось у Калешина

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ. Напомним, тольяттинцы победили «Урал» в переходных матчах за право на участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«Психология большое влияние оказала на концовку матча. Когда Премьер‑Лига близко, то команда занервничала. «Урал» мог сравнять счёт по сумме двух матчей. Но «Акрон» молодец, что вытерпел. У «Акрона» хороший подбор футболистов, хороший тренерский штаб, хорошее руководство, которое занимается своим делом. Всё это сложилось вместе.

У нас любят говорить про тренерский багаж. Но Заур Тедеев — отличный тренер, который доказал, что является хорошим специалистом. Он вывел команду в РПЛ, что не получилось у Калешина. И мой респект ему за это», — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер»

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.