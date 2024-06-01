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Хавбек «Балтики» Бистрович поделился эмоциями от вылета из РПЛ

Хавбек «Балтики» Бистрович поделился эмоциями от вылета из РПЛ
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился эмоциями от вылета калининградцев из Российской Премьер-Лиги.

«Было тяжело, было несколько непростых дней. Мы всё время играли на два фронта. Думаю, что мы показали очень хороший футбол. Чуть-чуть не повезло в чемпионате. Готовимся к завтрашнему матчу», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.

При этом «Балтика» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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