Игнашевич: в коллекции «Балтики» не так много трофеев, игра с «Зенитом» — важный матч

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором калининградская команда сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не так много трофеев в коллекции нашей команды. Важный матч, больше добавить нечего», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».