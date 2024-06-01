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Игнашевич: в коллекции «Балтики» не так много трофеев, игра с «Зенитом» — важный матч

Игнашевич: в коллекции «Балтики» не так много трофеев, игра с «Зенитом» — важный матч
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором калининградская команда сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не так много трофеев в коллекции нашей команды. Важный матч, больше добавить нечего», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».

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