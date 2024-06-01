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Главный тренер «Балтики» Игнашевич поделился ожиданиями от Суперфинала КР с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Игнашевич поделился ожиданиями от Суперфинала КР с «Зенитом»
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с «Зенитом», а также оценил команду соперника.

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02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, о «Зените» расскажет Семак больше, чем я. «Зенит» — очень вариативная команда: может использовать по ходу матча несколько схем. Высокое мастерство позволяет быть гибкими. Важно показать свой лучший матч. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне. Рассчитываем на поддержку стадиона», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.
В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит», и в одной — «Балтика.

Ранее появлялась информация, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России.

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