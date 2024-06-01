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Игнашевич обсудит будущее в роли тренера «Балтики» после Суперфинала КР с «Зенитом»

Игнашевич обсудит будущее в роли тренера «Балтики» после Суперфинала КР с «Зенитом»
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что обсудит своё будущее в клубе после Суперфинала Фонбет Кубка России с «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится завтра, 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких отвлекающих факторов нет. Моё будущее и футболистов оставили до финального свистка.

Последний ли это матч для меня, завтра обсудим после игры, потому что пока этот вопрос не поднимался. После матча сядем с руководством, всё обсудим. Результат матча не будет решающим фактором», — передаёт слов Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

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