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Владелец «Акрона» Морозов: пока не очень могу поверить в выход клуба в РПЛ

Владелец «Акрона» Морозов: пока не очень могу поверить в выход клуба в РПЛ
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Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о выходе тольяттинской команды в РПЛ. «Акрон» победил «Урал» в переходных матчах за право на участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    

«Пока не очень могу поверить, пока только радость. Вели 1:0, потом пропустили два мяча, была очень тревожная концовка. Нервы были на пределе, но хорошо, что дожали. Наши парни — лучшие, настоящие бойцы. Я верю в команду, всегда в них верю. Дома было чуть сложнее, чем в Екатеринбурге, некоторые играли на ободах. Сказался сезон, но дотерпели», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.

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