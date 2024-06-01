Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Пари НН»: Боженов забил на 18-й минуте

«Арсенал» — «Пари НН»: Боженов забил на 18-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встречаются тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Перерыв
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'    

На 18-й минуте забил защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Боженов.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Материалы по теме
«Пари НН» останется в РПЛ? Нижегородцы обыгрывают «Арсенал» в ответном матче! LIVE
Live
«Пари НН» останется в РПЛ? Нижегородцы обыгрывают «Арсенал» в ответном матче! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android