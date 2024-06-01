«Арсенал» — «Пари НН»: Боженов забил на 18-й минуте

В эти минуты проходит ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встречаются тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте забил защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Боженов.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.