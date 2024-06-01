Игнашевич: нет переживаний перед матчем с «Зенитом», вылет из РПЛ выбросили из головы

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о психологическом состоянии калининградской команды накануне матча Суперфинала Кубка России с «Зенитом». Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Балтика» напрямую покинула лигу.

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«У меня нет переживаний. Забыли чемпионат. Выбросили из головы. В Кубке я не играю, поэтому не переживаю так сильно, как футболисты. Надеюсь, что футболистам переживания не помешают», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА. В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит», и в одной — «Балтика.