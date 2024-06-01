Гризманн: сборной Франции будет не хватать Поля Погба на Евро-2024

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что национальной команде будет не хватать дисквалифицированного полузащитника Поля Погба во время чемпионата Европы — 2024.

«Я видел его в Мадриде два месяца назад. Он был очень грустным, растроганным. У него всё получится, он начал тренироваться один. Мы ждём его. Нам будет не хватать его силы в полузащите, его жизнерадостности, его воли к победе, он был отличным лидером в раздевалке, и очень грустно, что его нет с нами», — приводит слова Гризманна сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.