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Вадим Шпинёв: Даниил Худяков покинул «Локомотив»

Вадим Шпинёв: Даниил Худяков покинул «Локомотив»
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Вадим Шпинёв, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, сообщил, что его клиент покинул московскую команду.

«Контракт Даниила с «Локомотивом» закончился 31 мая. Даниил получил уведомление. Ведём переговоры, но они не в активной стадии и, скажем так, пока ни к чему не привели», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Худяков является воспитанником «Локомотива». Всего за клуб голкипер провёл 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. Также на счету голкипера шесть «сухих» матчей. В прошедшем сезоне Худяков не принимал участия в официальных играх «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Ранее «Локомотив» сообщил об уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы, полузащитника Рифата Жемалетдинова, защитника Станислава Магкеева.

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