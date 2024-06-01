Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Кварацхелии, чтобы сохранить его в клубе

Руководство «Наполи» предложило 23-летнему крайнему нападающему Хвиче Кварацхелии зарплату в размере € 5 млн в год, чтобы сохранить футболиста в клубе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, неаполитанцы также хотят прописать сумму отступных за вингера в размере € 160 млн. При этом агент Кварацхелии просит у «Наполи» зарплату для игрока около € 6 млн после вычета налогов плюс отступные € 130 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» согласовал условия личного контракта с грузинским нападающим.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.