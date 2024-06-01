Джейми Каррагер сделал прогноз на финал ЛЧ между «Боруссией» Д и «Реалом»

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер верит в победу дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов, в котором дортмундцы встретятся с мадридским «Реалом».

«Я прогнозирую победу «Боруссии» со счётом 2:1», — приводит слова Каррагера Madrid Xtra в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении.

Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.