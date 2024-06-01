«Челси» подпишет защитника «Фулхэма» Адарабиойо — Sky Sports

«Челси» близок к осуществлению перехода защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации источника, лондонцы подпишут Адарабиойо на правах свободного агента, поскольку действующий контракт игрока обороны с «Фулхэмом» истекает этим летом. Отмечается, что футболист на следующей неделе пройдёт медобследование, прежде чем стать игроком «Челси».

26-летний Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». Защитник выступает за «Фулхэм» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В нынешнем сезоне игрок обороны провёл за «дачников» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость Адарабиойо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.