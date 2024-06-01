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Контракт Конте с «Наполи» не будет предусматривать компенсацию при досрочном расторжении

Контракт итальянского тренера Антонио Конте с «Наполи» не содержит какого-либо пункта о компенсации специалисту при досрочном расторжении соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, в случае увольнения Конте «Наполи» не обязан платить ему какую-либо сумму денежных средств.

Ранее появилась информация, что «Наполи» достиг полной договорённости с итальянским тренером Антонио Конте о подписании контракта сроком до 2027 года

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

После 38 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 53 очка и занял 10-е место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.