Защитник «Сочи» Медведев может вернуться в чемпионат Словакии

Крайний защитник «Сочи» Юрий Медведев может перейти в словацкий «Дунайска-Стреда», сообщает Futbalové zákulisie.

По сообщению источника, игрок обороны сочинской команды в данный момент уже ведёт переговоры со словацким клубом.

27-летний Юрий Медведев пополнил состав «Сочи» летом 2023 года. До этого футболист, имеющий чешское гражданство, выступал только за команды из Чехии и Словакии. В течение минувшего сезона во всех соревнованиях Медведев провёл в составе «Сочи» 16 матчей, в которых отметился одним голом и результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги напрямую вылетел в Мелбет Первую лигу.