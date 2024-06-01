Тарханов: думаю, «Урал» вернётся в РПЛ за один сезон

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал вылет екатеринбургского «Урала» в Первую лигу.

«С сожалением воспринял вылет «Урала» из РПЛ. У них есть все условия: стадион, академия. Но сложилось так.

В стыковых матчах с «Акроном» многое зависело от первой игры. В конце ответного матча были шансы сравнять: великолепный шанс был у Бикфалви, у Бегича. Не получилось.

«Уралу» нужно поработать над селекцией, как это сделал «Рубин», когда тоже неожиданно вылетел. Думаю, вернутся за один сезон, но всё может произойти», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.