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Агент хавбека «Оренбурга» Башича ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе

Агент хавбека «Оренбурга» Башича ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе
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Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы атакующего полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, заявил, что в предстоящее межсезонье уход футболиста из оренбуржской команды маловероятен.

«Я приезжал на последний матч «Оренбурга» в сезоне, чтобы поддержать команду, Ивана. Но мы не вели переговоров о продлении контракта — сразу после игры отправились в Москву, потому что времени было очень мало. У нас ещё много дней, чтобы решить будущее Башича. Однако у него действующий контракт с клубом.

Скажу так: клуб очень ценит Ивана и хочет его сохранить. Но мы пока ничего не решили, посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Иван Башич принял участие в 37 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 800 тыс.

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