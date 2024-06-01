Вратарь «Акрона» Волков — об игре с «Уралом»: настрой был не обделаться

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков высказался о выходе своего клуба в Российскую Премьер-Лигу после поражения в ответном переходном матче с «Уралом» (1:2). Напомним, «Акрон» одержал итоговую победу со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«За счёт чего удалось добиться этого исторического результата? За счёт командных действий. Все ребята выкладывались на 100%. За счёт этого мы вышли.

С каким настроем и тактикой выходили на этот матч? Настрой был не обделаться (смеётся). Готовились к тяжёлой игре – она такой и получилась. Чуть подсели. Могли сыграть лучше и уверенно доводить [до победы]. Но так, с интрижкой, тоже весело. Главное, вышли. Рады, что город Тольятти и Жигулёвск Самарской области теперь в лице «Акрона» в Премьер-Лиге», — приводит слова Волкова Metaratings.

Напомним, в первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» обыграл «Урал» со счётом 2:0. Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.