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Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в мае

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в мае
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком московской команды в мае по версии болельщиков, сообщает официальный сайт «Динамо».

За 21-летнего форварда свои голоса отдали 44,39% участников опроса, проведённого пресс-службой московского клуба. В мае Тюкавин принял участие в пяти матчах «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Всего 21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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