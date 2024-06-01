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Игрок «Акрона» Никита Глушков прокомментировал выход команды в РПЛ

Игрок «Акрона» Никита Глушков прокомментировал выход команды в РПЛ
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Полузащитник «Акрона» Никита Глушков прокомментировал выход своей команды в РПЛ. «Акрон» победил «Урал» в переходных матчах за право на участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«Какие сейчас эмоции одолевают? Радость. Осознания пока нет ещё полного. Надеюсь, завтра утром проснёмся уже с полным осознанием того, что мы сделали.

Насколько тяжело было в конце игры сдерживать «Урал»? Очень тяжело было, особенно когда судья восемь минут добавил. Откуда он восемь минут взял, я вообще не понимаю. Водопоя не было, поэтому очень было тяжело.

Оценить болельщиков сегодня? Сумасшедшие эмоции, потрясающе нас поддерживали, поэтому мы им только благодарны. Это их победа тоже», — приводит слова Глушкова Metaratings.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    
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