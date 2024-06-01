Игрок «Акрона» Никита Глушков прокомментировал выход команды в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Никита Глушков прокомментировал выход своей команды в РПЛ. «Акрон» победил «Урал» в переходных матчах за право на участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«Какие сейчас эмоции одолевают? Радость. Осознания пока нет ещё полного. Надеюсь, завтра утром проснёмся уже с полным осознанием того, что мы сделали.

Насколько тяжело было в конце игры сдерживать «Урал»? Очень тяжело было, особенно когда судья восемь минут добавил. Откуда он восемь минут взял, я вообще не понимаю. Водопоя не было, поэтому очень было тяжело.

Оценить болельщиков сегодня? Сумасшедшие эмоции, потрясающе нас поддерживали, поэтому мы им только благодарны. Это их победа тоже», — приводит слова Глушкова Metaratings.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.