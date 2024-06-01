Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врио губернатора Самарской области поздравил «Акрон» с выходом в РПЛ

Врио губернатора Самарской области поздравил «Акрон» с выходом в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ. Тольяттинская команда победила «Урал» в переходных матчах за право на участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

«Поздравляю футбольный клуб «Акрон» и всех болельщиков с выходом команды в РПЛ! Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. «Акрон» — молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.

Уверен, выход «Акрона» в Премьер-Лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечёт к занятиям спортом ещё больше ребят — это очень важная задача. Желаю «Акрону» и дальше закреплять достигнутый результат, продолжать двигаться вперёд, радовать своей яркой игрой жителей Самарской области и болельщиков из других регионов. В новом сезоне нас ждёт областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ», — приводит слова Федорищева пресс-служба «Акрона».

Материалы по теме
Владелец «Акрона» Морозов: пока не очень могу поверить в выход клуба в РПЛ
Материалы по теме
Трагедия «Урала» на последних минутах! Так вылетать из РПЛ — нереально обидно
Трагедия «Урала» на последних минутах! Так вылетать из РПЛ — нереально обидно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android