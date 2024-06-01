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«Арсенал» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество на 58-й минуте

«Арсенал» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество на 58-й минуте
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В эти минуты проходит ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встречаются тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. Матч начался в 18:00 мск.На момент написания новости счёт в матче — 0:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

На 58-й минуте матча «Пари Нижний Новгород» удвоил своё преимущество благодаря автоголу защитника «Арсенала» Эрвинга Ботаки-Иобомы.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

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