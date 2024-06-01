Игрок «Байера» Андрих ответил на вопрос, будет ли болеть за «Боруссию» Д в финале ЛЧ

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих признался, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за «Реал», несмотря на то что мадридцам будет противостоять команда из его страны.

«Конечно, любой немец может ответить, что хочет увидеть в этом матче победу Дортмунда. Но после тщательных раздумий я решил, что останусь болельщиком «Реала» и в этой игре», — приводит слова Андриха Aussiedlerbote.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.