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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Игрок «Байера» Андрих ответил на вопрос, будет ли болеть за «Боруссию» Д в финале ЛЧ

Игрок «Байера» Андрих ответил на вопрос, будет ли болеть за «Боруссию» Д в финале ЛЧ
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Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих признался, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за «Реал», несмотря на то что мадридцам будет противостоять команда из его страны.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, любой немец может ответить, что хочет увидеть в этом матче победу Дортмунда. Но после тщательных раздумий я решил, что останусь болельщиком «Реала» и в этой игре», — приводит слова Андриха Aussiedlerbote.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

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