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Арсенал — Пари Нижний Новгород 0:2, результат ответного переходного матча за право остаться в РПЛ 1 июня

«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»
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Закончился ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остается в РПЛ на следующий сезон.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

На 18-й минуте забил защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Боженов. На 58-й минуте матча «Пари Нижний Новгород» удвоил своё преимущество благодаря автоголу защитника «Арсенала» Эрвинга Ботаки-Иобомы, который пытался прервать передачу на нападающего гостей Зе Турбо.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

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