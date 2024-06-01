«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»

Закончился ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остается в РПЛ на следующий сезон.

На 18-й минуте забил защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Боженов. На 58-й минуте матча «Пари Нижний Новгород» удвоил своё преимущество благодаря автоголу защитника «Арсенала» Эрвинга Ботаки-Иобомы, который пытался прервать передачу на нападающего гостей Зе Турбо.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.