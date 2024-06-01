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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д
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В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные матчи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

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