«Дзюбу рано списали со счетов». Сычёв поделился мыслями о будущем 35-летнего форварда

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мыслями о будущем экс-форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещё есть амбиции и силы. Он ещё пригодится клубам Российской Премьер-Лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов.

Возможность отъезда за границу — спорный вопрос. Он уже ездил — был негативный опыт, и он вряд ли захочет его повторять. Дзюба привык к России, здесь у него есть статус, уважение в раздевалке. Здесь ему будет легче адаптироваться в новой команде», — приводит слова Сычёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демиспор».