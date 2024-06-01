Агент Помазуна: Илья переживает из-за вылета «Урала», но я не лезу в душу

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, рассказал, что вратарь переживает вылет екатеринбургской команды в Первую лигу.

«Илья переживает из-за вылета «Урала» из РПЛ. Думаю, что там переживают сейчас все игроки. Хоть он и был только в аренде, но это всё равно неприятно. Не могу сказать, что конкретно он думает, не лезу в душу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.