Источник: «Бешикташ» интересуется форвардом «Рубина» Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вошёл в сферу интересов турецкого «Бешикташа» в вопросе усиления линии нападения в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Серкан Ашкын в соцсети X (ранее Twitter).

26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн. Форвард попал в заявку сборной Албании на предстоящий чемпионат Европы – 2024.

«Бешикташ» завершил минувший сезон турецкой Суперлиги, заняв пятое место. Клуб также стал обладателем Кубка Турции.