«Динамо» объявило о продлении контракта с Муми Нгамалё

Пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте объявила, что у камерунского нападающего Муми Нгамалё активировалась опция продления контракта на сезон-2024/2025.

Напомним, Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022-го. В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл 33 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунца в € 3,5 млн. Ранее футболист выступал за швейцарский «Янг Бойз», австрийский «Люцерн» и камерунские клубы.

По итогам сезона-2023/2024 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли титул в шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар». Московское «Динамо» расположилось на третьей строчке.