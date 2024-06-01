Стали известны все клубы, покинувшие РПЛ по итогам сезона-2023/2024

«Сочи», калининградская «Балтика», екатеринбургский «Урал» покинули РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Сочи» по итогам завершившегося сезона РПЛ занял последнее, 16-е, место с 24 очками в 30 матчах.

«Балтика» завершила чемпионат России сезона-2023/2024 на 15-м месте, набрав 26 очков.

«Урал» по итогам 30 матчей занял 14-е место, набрав 30 очков. В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0. По сумме двух матчей «Урал» вылетел в Первую лигу.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, однако сумел сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал» со счётом 3:2.