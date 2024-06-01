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Агент Помазуна заявил, что вратарь рассмотрит вариант полноценного ухода из ЦСКА

Агент Помазуна заявил, что вратарь рассмотрит вариант полноценного ухода из ЦСКА
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал будущее своего клиента.

«У Ильи ещё контракт с ЦСКА на два года. Наверное, уйдём куда-то в аренду. Думаю, это самый вероятный вариант. Если он сейчас вернётся и будет сидеть, это не тот вариант. Будет вариант полноценного ухода — рассмотрим его», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Помазун провёл минувший сезон в «Урале» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА. В сезоне-2023/2024 он сыграл за «Урал» 34 игры во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов и провёл восемь «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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