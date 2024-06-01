Моуринью — о «Фенербахче»: это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал новости о возможном назначении в турецкий «Фенербахче». Ранее в СМИ сообщалось, что специалист подписал контракт с командой из Стамбула, рассчитанный до июня 2026 года.

«Ещё ничего не решено, но да, я хочу возглавить «Фенербахче». Квалификация в Лигу чемпионов будет непростой, потому что нам предстоит пройти три раунда. Восемь игроков «Фенербахче» будут участвовать в Евро-2024 и не смогут присутствовать на предсезонных сборах перед началом чемпионата. Это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы», — приводит слова Моуринью ASpor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.