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Моуринью — о «Фенербахче»: это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы

Моуринью — о «Фенербахче»: это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал новости о возможном назначении в турецкий «Фенербахче». Ранее в СМИ сообщалось, что специалист подписал контракт с командой из Стамбула, рассчитанный до июня 2026 года.

«Ещё ничего не решено, но да, я хочу возглавить «Фенербахче». Квалификация в Лигу чемпионов будет непростой, потому что нам предстоит пройти три раунда. Восемь игроков «Фенербахче» будут участвовать в Евро-2024 и не смогут присутствовать на предсезонных сборах перед началом чемпионата. Это будет сложно, но, как вы знаете, я люблю вызовы», — приводит слова Моуринью ASpor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

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