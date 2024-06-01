Президент «Урала» Иванов заявил о готовности покинуть клуб после вылета из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о своём будущем в екатеринбургском клубе. Он сообщил, что покинет команду в случае, если будет принято решение о его отставке на фоне вылета «Урала» из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями. Мы пришли, когда команда была во Второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение (об отставке), то я его приму», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, «Акрон» по сумме двух переходных встреч победил «Урал» (3:2) и вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. Екатеринбуржцы вылетели в Мелбет Первую лигу.