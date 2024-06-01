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«Фенербахче» официально подтвердил переговоры с Моуринью

«Фенербахче» официально подтвердил переговоры с Моуринью
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«Фенербахче» на фоне слухов о назначении на пост главного тренера команды Жозе Моуринью официально подтвердил переговоры со специалистом. Об сообщает The Guardian со ссылкой на заявление клуба.

«Начались переговоры с Жозе Моуринью о должности главного тренера», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью уже подписал контракт с «Фенербахче», рассчитанный на два года.

По итогам чемпионата Турции сезона-2023/2024 «Фенербахче» занял второе место с 98 очками, отстав от выигравшего турнир «Галатасарая» на три очка.

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