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«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича
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Футбольный клуб «Пари НН» одержал свою первую победу под руководством сербского специалиста Саши Илича. Нижегородцы обыграли тульский «Арсенал» (2:0) в ответном переходном матче за право остаться в РПЛ.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остается в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре.

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