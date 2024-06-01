«Бердыев сказал: «Мне тяжело, ищите замену». Гаджиев — об уходе тренера из «Динамо» Мх

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал уход тренера Курбана Бердыева самым сложным моментом в минувшем сезоне.

«Самый сложный момент в сезоне лично для меня? Наверное, тогда, когда Бекиич сказал: «Мне тяжело, ищите замену». Я ему ответил: «Поезжай, проведи сбор – сам отдохни, нагрузи помощников. И потом поговорим». Надеялся, что он все-таки успокоится, отдохнёт. В каком смысле отдохнёт? Я понимал, что он все равно будет работать 24/7. Но на сборах такие работяги, такие фанаты футбола, как Бердыев, всё-таки отдыхают. Потому что их отдых – в работе. А напряжение создают игры, ответственность. Он сказал: «Да, хорошо, я сбор проведу, но все равно ищите замену». Это был самый сложный момент.

Хотелось понять, какая реакция будет в команде. Это тоже было непонятно, потому что у него были добрые отношения с командой, отношения наставника, которого ценят. Ценят по делу. Потому что он многому научил ребят – всем нюансам, которые нужны игроку, чтобы играть лучше. Этому непросто научить. Чтобы научить, надо знать тонкости игры, её детали. Бердыев знает», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Напомним, в феврале этого года пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила об уходе из клуба по собственному желанию главного тренера Курбана Бердыева, который возглавил команду в июле 2023 года. Под его руководством махачкалинцы завершили осеннюю часть розыгрыша Мелбет — Первой лиги во главе турнирной таблицы, набрав 37 очков в 20 матчах.