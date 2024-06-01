Гендиректор «Пари НН» высказался о сохранении прописки в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сохранении клубом прописки в Российской Премьер-Лиге. Напомним, нижегородцы обыграли тульский «Арсенал» в переходных матчах со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

«Парни сделали своё дело. Непростой был сезон для нашей команды, но прописку в РПЛ сохранили. Что дальше? У Илича контракт с «Пари НН» на полтора года. Не планируется, что бюджет уменьшится. Прописку команда сохранила — бюджет будет только увеличиваться», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах.