«Пари НН» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей

«Пари Нижний Новгород» прервал свою безвыигрышную серию из 11 матчей, обыграв тульский «Арсенал» в ответном переходном матче со счётом 2:0.

Последний раз «Пари Нижний Новгород» одерживал победу в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024 в матче с «Рубином» (2:0). После этого матча команда не выигрывала на протяжении 11 встреч.

В первом переходном матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов. По сумме двух матчей нижегородский клуб остался в РПЛ на следующий сезон.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.