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«Пари НН» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей

«Пари НН» прервал безвыигрышную серию из 11 матчей
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«Пари Нижний Новгород» прервал свою безвыигрышную серию из 11 матчей, обыграв тульский «Арсенал» в ответном переходном матче со счётом 2:0.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

Последний раз «Пари Нижний Новгород» одерживал победу в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024 в матче с «Рубином» (2:0). После этого матча команда не выигрывала на протяжении 11 встреч.

В первом переходном матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов. По сумме двух матчей нижегородский клуб остался в РПЛ на следующий сезон.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

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