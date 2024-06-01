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Президент «Урала» Иванов: в РПЛ должно быть 18-20 клубов

Президент «Урала» Иванов: в РПЛ должно быть 18-20 клубов
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о расширении количества команд в Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 или 20. Ранее в СМИ некоторые эксперты высказались о том, что РПЛ нужно расширить до 18 команд. На данный момент в лиге выступают 16 команд.

«Мне задавали этот вопрос – стоит ли расширять премьер-лигу, и я всегда говорил, что да. И мы голосовали за 18 команд в ней, но к нам не прислушались. Три команды с современными стадионами, где был чемпионат мира, сейчас уйдут, и как дальше будет, никто не понимает. У нас есть достойные города, у нас большая страна. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет, и сейчас на Урале не будет большого футбола.

В Калининграде шикарный стадион и шикарные болельщики. В Сочи хороший стадион к Олимпиаде построили. Мое мнение, что в премьер-лиге должно быть 18-20 команд, но решили так, как решили. Мы об этом говорили и год, и два назад», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, «Акрон» по сумме двух переходных встреч победил «Урал» (3:2) и вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. Екатеринбуржцы вылетели в Мелбет Первую лигу. В следующем

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