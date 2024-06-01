Тренер «Пари НН» Илич: это самый длинный и сложный месяц в моей карьере

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

«Это самый длинный и сложный месяц в моей тренерской карьере. Но я счастлив, что всё закончилось хорошо. Хочу поблагодарить игроков соперника. Видно, что у них хороший, молодой состав. Но также я хочу поздравить своих игроков с победой. Видно, что они хорошо старались и заслужили победу.

Что дальше? Посмотрим, поговорим. Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остаётся в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.