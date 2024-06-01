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Тренер «Пари НН» Илич: это самый длинный и сложный месяц в моей карьере

Тренер «Пари НН» Илич: это самый длинный и сложный месяц в моей карьере
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Это самый длинный и сложный месяц в моей тренерской карьере. Но я счастлив, что всё закончилось хорошо. Хочу поблагодарить игроков соперника. Видно, что у них хороший, молодой состав. Но также я хочу поздравить своих игроков с победой. Видно, что они хорошо старались и заслужили победу.

Что дальше? Посмотрим, поговорим. Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остаётся в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

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