Марко Ройс начнёт матч финала ЛЧ между «Боруссией» и «Реалом» на скамейке запасных

В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оказался на скамейке запасных в своём последнем матче за немецкую команду.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.