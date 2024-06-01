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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Будет ли Марко Ройс в финале Лиги чемпионов 2024: сыграет ли

Марко Ройс начнёт матч финала ЛЧ между «Боруссией» и «Реалом» на скамейке запасных
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В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оказался на скамейке запасных в своём последнем матче за немецкую команду.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

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